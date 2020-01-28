الخميس.. فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط– محمد إبراهيم:

أعلنت شركة كهرباء دمياط، اليوم الثلاثاء، فصل التيار عن 3 مناطق، لتنفيذ خطط الصيانة الدورية حسب البرنامج الشهري.

وأوضحت الشركة، أنه تقرر قطع التيار اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الحادية عشرة، الخميس المقبل، عن مناطق "الضهرة، والخليفة، والنجارين" وحدود الجمعية الزراعية بكفر البطيخ.

وأكدت الشركة فصل التيار عن عزب "النهضة، الأحد"، لحين الانتهاء من الأعمال التي جرى طرحها في خطة الصيانة، وأهابت بالأهالي اتخاذ الإجراءات اللازمة.