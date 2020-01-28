ضبط مرتكبي واقعة سرقة 500 ألف جنيه من داخل خزينة إحدى الشركات بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط اثنين من مرتكبي واقعة سرقة خزينة بداخلها مبلغ مالي من داخل شركة بأكتوبر.
كان قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغاً من (أحد المواطنين "رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقاري والإنشاءات "كائنة بدائرة القسم") باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل مقر الشركة بداخلها مبلغ (500 ألف جنيه).
تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة (سائق طرف المُبلغ- عاطل "سبق اتهامه في 3 قضايا سرقة"- صاحب مقهى، مقيمون بمحافظة الغربية).
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط الأول والثاني، وبحوزتهما (288 ألف جنيه).
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأن باقي المبلغ المستولى عليه بحوزته.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
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