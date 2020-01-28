مبادرة بكلية طب بنها للوقاية من فيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية– أسامة علاء الدين:

أطلقت مبادرة طلاب من أجل مصر بكلية طب بشري بنها، اليوم الثلاثاء، حملة وقائية للتوعية بخطر فيروس كورونا، عبر نشر طرق الوقاية منه والتعريف بأعراض المرض على الإنسان.

وأصدرت المبادرة من خلال الحملة دليل إرشادي لتعريف المواطنين بالفيروس، والذي يعد أخطر الفيروسات التي تصيب الإنسان وتعد مخالطة الحيوانات وخاصة الإبل هي المتهم الأول في نشره وانتشاره، حيث اكتشف المرض لأول مرة بالمملكة العربية والسعودية وانتقل بعدها لدول العالم.

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وحذر الدليل من خطورة المرض، مؤكدًا أن أهم أعراضه هي الحمى والسعال، وقد يؤدي في مراحل متطورة إلى الفشل الكلوي والوفاة، ولا يوجد علاج محدد للمرض حتى الأن.

وتضمن الدليل عدة طرق رئيسية للوقاية من الفيروس الخطير وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، وأهمها الحفاظ على النظافة وخاصة عند التعامل مع الحيوانات، وتجنب اللحوم النيئة وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، ومساعدة الأطفال على غسل أيديهم وتغطية الأنف والفم بمنديل ورقي عند السعال والعطس، ثم إلقاء المنديل في سلة المهملات، وتجنب لمس العينين والأنف والفم بأيد غير مغسولة، وتجنب التقبيل أو تقاسم أكواب أو أواني الأكل مع المرضى.

وأشار الدليل للإجراءات التي يجب اتباعها لتجنب الإصابة في حالة ظهور الأعراض، وهي تنظيف وتعقيم الأسطح والأشياء التي نلمسها باستمرار مثل مقابض الأبواب، وعزل الشخص المصاب عن باقي أفراد الأسرة.