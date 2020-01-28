أسعار النفط تستقر بعد 5 أيام من التراجاعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

استقرت عقود النفط الآجلة، اليوم الثلاثاء، بعد تراجعات على مدى الأيام 5 الماضية بسبب مخاوف من تأثر الطلب على الخام سلبا بعد تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين، فيما يشير بعض المحللين إلى أن الانخفاض ربما يكون انتهى، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض‭‭‭‭ ‬‬‬‬خام القياس العالمي برنت أربعة سنتات إلى 59.28 دولار للبرميل،

وبحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش.

وكان قد وصل، أمس الاثنين، لأدنى مستوياته في 3 أشهر عند 58.50 دولار، بعد أن أدى تفشي الفيروس إلى عمليات بيع عالمية للأصول المرتفعة المخاطر.

Advertisements

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 53.18 دولار، بعد أن أمضى معظم الجلسة اليوم الثلاثاء منخفضا عقب أن تراجع لأدنى مستوياته منذ أوائل أكتوبر الماضي في الجلسة السابقة عند 52.13 دولار.

وتوقع بنك باركليز نزول الأسعار المتوقعة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط بواقع دولارين على مدار عام 2020 بالكامل إلى 62 و57 دولارا للبرميل على التوالي.

وسعت منظمة البلدان المصدرة للبترول للتقليل من تأثير لتفشي الفيروس، وقالت السعودية، أمس الاثنين، إن بمقدور أوبك التجاوب مع أي تغيرات تطرأ على الطلب.

وتخفض أوبك ومنتجون من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم "أوبك"، إمدادات النفط لدعم أسعار الخام منذ نحو ثلاث سنوات، واتفقت في الآونة الأخيرة على خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا إضافي إلى 1.7 مليون برميل يوميا حتى مارس المقبل.