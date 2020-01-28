بنك باركليز يتوقع تراجع النفط بنحو دولارين للبرميل بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:
قال بنك باركليز، اليوم الثلاثاء، إن أسعار النفط ستتأثر بواقع دولارين للبرميل بسبب الأثر الاقتصادي المحتمل لتفشي فيروس كورونا في الصين، بحسب وكالة رويترز.
وأكدت الصين وفاة أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بالفيروس مما دفع السلطات لتعزيز الاجراءات الوقائية وفرض قيود على السفر وتمديد عطلة السنة القمرية الجديدة للحد من انتشار الفيروس.
ويتوقع البنك نزول الأسعار المتوقعة لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط بواقع دولارين على مدار العام بالكامل إلى 62 و57 دولارا للبرميل على التوالي.
وانخفضت أسعار النفط على مدار الجلسات الست الماضية ولكن البنك يقول إن رد فعل السوق قد يكون مبالغا فيه.
ويجري تداول برنت حاليا قرب 59 دولار للبرميل والخام الأمريكي قرب 53 دولارا للبرميل.
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