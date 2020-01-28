هزيمة قاسية لسالفيني في إنتخابات محليّة إيطاليّة قوضت نتائجها موقع الحكومة

وكالات- خسر زعيم اليمين المتطرف الإيطالي ماتيو سالفيني الرهان بعدما أخفق في الفوز أمس، الأحد 26 جانفي 2020، في الانتخابات المحلية في منطقة إيميليا-رومانيا اليسارية تاريخيا وتحقيق وعده بالإطاحة بالحكومة التي باتت مع ذلك في موقع ضعيف بعد تراجع حركة الخمس نجوم.
وكان سالفيني قد رفع مستوى التحدي عبر سعيه الفوز في هذا الإقليم الذي يسيطر عليه الحزب الشيوعي ثم يسار الوسط منذ 70 عاما. لكن مني حزب الرابطة الذي يقوده ماتيو سالفيني بهزيمة قاسية بنهاية المطاف في انتخابات الأحد.
وبحسب نتائج رسمية صادرة عن وزارة الداخلية اليوم الاثنين، حصد رئيس المنطقة المنتهية ولايته ستيفانو بوناتشيني الذي ينتمي إلى الحزب الديموقراطي (يسار الوسط) 51,36 بالمئة من الأصوات، متقدما بفارق واضح على مرشحة اليمين لوتشيا بورغونزوني التي حصلت على 43,68 بالمئة.
وعلق الصحافي السياسي ستيفانو فولي في صحيفة "ريبوبليكا" بالقول "هذا الصباح، لن يتصل أحد بالقصر الرئاسي للمطالبة بانتخابات مبكرة"، معتبراً أن خطأ سالفيني هو "الثقة المفرطة وبعض الغرور".
وكان سالفيني الذي يلقبه مناصروه بـ"كابيتانو" (القائد) قد تعهد بطرد حكومة جوزيبي كونتي، التي تعتمد على غالبية من الحزب الديموقراطي (يسار وسط) وحركة الخمس نجوم (المناهضة للمؤسسات) في البرلمان. وأكد الاثنين من بولونيا أن "المسألة مسألة وقت فقط".
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