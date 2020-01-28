شاهد.. أول رد فعل لرئيس الوزراء القطري المُقال

في أول رد فعل له عقب إعلان إقالته من رئاسة الحكومة القطرية، قال الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني عبر حسابه الرسمي على تويتر:

"في البداية أود أن أعرب عن خالص امتناني وشكري لأمير البلاد على ثقته الغالية التي أولاني

إياها خلال الفترة الماضية، وتوجيهاته السديدة، كما أتمنى أن أكون قد وفقت في تحمل المسؤولية".

وأضاف: " أشكر كل من عمل معي وكانوا خير سند ومعين"

يذكر أن الديوان الأميري القطري أعلن أن أمير

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البلاد الشيخ تميم بن حمد قبل استقالة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثانى رئيسًا جديدًا للوزراء، بحسب وكالة الأنباء القطرة "قنا".

وقالت الوكالة الرسمية إن "الأمر الأميري نص على العمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية".