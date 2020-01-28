شاهد.. أول رد فعل لرئيس الوزراء القطري المُقال

في أول رد فعل له عقب إعلان إقالته من رئاسة الحكومة القطرية، قال الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني عبر حسابه الرسمي على تويتر:
"في البداية أود أن أعرب عن خالص امتناني وشكري لأمير البلاد على ثقته الغالية التي أولانيإياها خلال الفترة الماضية، وتوجيهاته السديدة، كما أتمنى أن أكون قد وفقت في تحمل المسؤولية".
وأضاف: " أشكر كل من عمل معي وكانوا خير سند ومعين"
يذكر أن الديوان الأميري القطري أعلن أن أمير
وقالت الوكالة الرسمية إن "الأمر الأميري نص على العمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية".
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