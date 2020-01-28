الرئيس الصيني: يجب الاعتماد على الشعب للفوز في معركة فيروس كورونا

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إنه يجب على الصين الاعتماد على الشعب للفوز بالمعركة ضد وباء كورونا.



وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" بأن الرئيس الصيني أدلى بهذه التصريحات في توجيهات لمنظمات الحزب

الشيوعي الصيني وأعضائه، حيث طلب منهم توحيد الشعب في تطبيق قرارات وترتيبات اللجنة المركزية للحزب بشكل حازم.

وشدد جين بينج على وضع مصالح الشعب في الاعتبار

كأولوية قصوى في المعركة الحالية لمنع انتشار الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد ومكافحته.

وقال جين بينج إنه يتعين على لجان الحزب على جميع المستويات إصدار أحكام علمية ودقيقة بشأن الوضع الوبائي، مطالبا بالوحدة في الزعامة والقيادة والعمل في أعمال الوقاية من الوباء ومكافحته.