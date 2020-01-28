طالبان تعلن مسئوليتها عن هجوم استهدف قاعدة تابعة للشرطة بشمال أفغانستان

أعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن هجوم استهدف قاعدة تابعة للشرطة بإقليم بغلان في شمال أفغانستان وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الثلاثاء، أن الحركة أعلنت أيضًا استيلاءها على أسلحة ومركبات تابعة للشرطة خلال الهجوم.

كان مصدر أمني أفاد بمقتل 9 على الأقل من أفراد الشرطة في الهجوم فضلًا عن فقدان 3 آخرين.

من جهته، قال مبوب الله غفاري، عضو مجلس محلي، في إقليم (بغلان) لشبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية: "إن عناصر الحركة قامت أولًا بتجاوز نقطة تفتيش بالقرب من القاعدة، وتمكنت من اختراق المجمع بسهولة بعدما حصلت، فيما يبدو، على مساعدة من الداخل". على أسلحة ومركبات تابعة للشرطة خلال الهجوم.كان مصدر أمني أفاد بمقتل 9 على الأقل من أفراد الشرطة في الهجوم فضلًا عن فقدان 3 آخرين.من جهته، قال مبوب الله غفاري، عضو مجلس محلي، في إقليم (بغلان) لشبكة (ايه بي سي نيوز) الأمريكية: "إن عناصر الحركة قامت أولًا بتجاوز نقطة تفتيش بالقرب من القاعدة، وتمكنت من اختراق المجمع بسهولة بعدما حصلت، فيما يبدو، على مساعدة من الداخل".

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