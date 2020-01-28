رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن نيته لتقديم الدعم للصين لمكافحة فيروس كورونا

أعرب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، في رسالة لنظيره الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء عن نيته لتقديم الدعم والتعاون في مكافحة فيروس كورونا الجديد وفقا لوكالة أنباء الشرق الاوسط.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية

الجنوبية أن الرئيس الكوري أشاد بجهود الحكومة الصينية في مواجهة فيروس كورونا الجديد، متطلعًا إلى العمل معًا لمكافحة الفيروس في أسرع وقت ممكن، قائلًا إن الحكومة الكورية الجنوبية لن تدخر جهدًا في الدعم والتعاون مع الجهود الصينية.وفي السياق ذاته، قال نائب المتحدث باسم المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية هان جونج-وو - في مؤتمر صحفي إن الرئيس الكوري تلقى رسالة تهنئة بعيد ميلاده من الرئيس الصيني، وردًا على ذلك، بعث بهذه الرسالة.