انتهاء جهود البحث عن ناجين.. حصيلة ضحايا زلزال تركيا ترتفع لـ41 شخصًا

أنهت تركيا عمليات البحث عن ناجين من الزلزال الذي وقع الجمعة، وذلك بعدما انتشل عمال الطوارئ جثة آخر شخص كانوا يبحثون عنه تحت أنقاض مبنى منهار، ليرتفع بذلك عدد قتلى الكارثة إلى 41 وفقًا لقناة روسيا اليوم.

قالت الحكومة التركية إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة، أودى

بحياة 37 شخصًا في إقليم ألازيغ، الذي يبعد نحو 550 كيلومترًا شرقي أنقرة، كما تسبب في مقتل 4 آخرين في إقليم ملاطية المجاور.

أضافت أن أكثر من 1600 شخص أصيبوا، ولا يزال 86 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات،

لكن لا توجد حالات خطيرة بينهم.

وفي هذا السياق ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن عمليات البحث نجحت في إنقاذ 45 شخصًا من تحت أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال.

حذرت السلطات السكان من دخول المباني المتضررة، خشية انهيارها ومن الهزات الارتدادية، مما ترك الكثير منهم بلا مأوى في المنطقة التي انخفضت درجة الحرارة بها صباح أمس الإثنين إلى 6 درجات مئوية تحت الصفر.