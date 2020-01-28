أول رد فعل رسمي لروسيا على إعلان "صفقة القرن"

أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن المسئولين الأمريكيين لم يتشاوروا مع نظرائهم الروس عند إعداد خطة السلام للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية وفقًا لموقع روسيا اليوم.

أجاب المندوب الروسي عن سؤال بهذا الخصوص قائلًا: "لم تكن هناك مشاورات معنا، ولا نعرف ماهية هذه الخطة. لقد قلنا مرارًا إن هذه الخطة تتجاهل قاعدة التسوية

التي يعترف بها المجتمع الدولي".

كان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أعلن في 2 أكتوبر أمام منتدى فالداي أن المبادرة الأمريكية تهدف إلى رفض حل الدولتين.

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وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستنشر خطتها للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن" في

الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش اليوم الثلاثاء.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره أعلن في وقت سابق أن البيت الأبيض سينشر تفاصيل الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة بـ"صفقة القرن" منتصف اليوم الثلاثاء، (الساعة 20:00 بتوقيت موسكو).

وقال ترامب في هذا السياق إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعم المبادرة الأمريكية، و"الجانب الفلسطيني يرفضها حاليًا ولكنه سيدعمها في المستقبل"، وزعم الرئيس الأمريكي علاوة على ذلك أن الخطة "مدعومة من العديد من الدول العربية".