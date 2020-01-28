كوريا الجنوبية تعزل 90 جنديًا لمنع تفشي فيروس كورونا

عزلت السلطات العسكرية بكوريا الجنوبية نحو 90 جنديًا زاروا أخيرًا الصين، وذلك ضمن جهود منع تفشي فيروس كورونا الجديد وقفًا لموقع روسيا .

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم أن الخطوة تأتي في ظل مخاوف من تفشي

الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية. ويشار إلى أنه تم تسجيل أربع حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في سيئول.قالت وزارة الدفاع: إن نحو 150 جنديًا زاروا الصين خلال الأسابيع الماضية، وجرى عزل نحو 92 جنديًا في منازلهم أو أماكن منفصلة في قواعدهم العسكرية، حيث أنهم قد يكونوا في فترة حضانة الفيروس.وأضاف المتحدث باسم الوزارة تشوي هيون سو أنه لم تسجل حالات إصابة مشتبه بها في صفوف الجيش حتى الآن، مشيرًا إلى القيام بإجراءات عدة كخطوات احترازية.[ads]