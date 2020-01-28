أعلن الديوان الأميري في قطر، اليوم الثلاثاء، استقالة رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وتعيين خلفاً له.



وقال البيان أن الشيخ عبدالله بن ناصر قدم استقالته لأمير البلاد وتم قبولها، وأن الأمير تميم قام بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيساً جديداً لمجلس الوزراء، على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره بعد نشره في الجريدة الرسمية.



ولم يكشف البيان دواعي الاستقالة التي جاءت مع الحديث عن توقف المؤشرات الإيجابية لحل الأزمة الخليجية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقالة رئيس وزراء قطر والديوان الأميري يعلن تعيين خلفاً له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.