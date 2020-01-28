كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما لا تعرفه عن رئيس الوزراء القطري الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت الديوان الأميري في قطر، بأن تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، كلف الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني بتولي رئاسة مجلس الوزراء، بعد قبوله استقالة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء.

وقال الديوان الأميري القطري، إن رئيس الوزراء الجديد الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني سيتولى أيضا منصب وزير الداخلية.

وكان خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، قد تولى منصب رئيس الديوان الأميري في 11 نوفمبر 2014، وكان قبل ذلك مديراً لمكتب الشيخ تميم منذ توليه السلطة.

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ولد الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني في الدوحة عام 1968، وفيها تلقى تعليمه ما قبل الجامعي، فيما حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأميركية عام 1993.

وفي بداية عمله قد التحق بشركة قطر للغاز المسال المحدودة وعمل فيها حتى 2002، لينتقل بعدها للعمل في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، (2002-2006).

والتحق في مارس 2006 بالعمل في الديوان الأميري بمكتب ولي العهد آنذاك تميم، وعُيّن مديراً لمكتب السكرتير الخاص للشيخ تميم في 11 يوليو 2006، إلى أن تولى منصب مدير مكتب ولي العهد آنذاك الشيخ تميم في 9 يناير 2007، نقلًا عن قناة العربية.