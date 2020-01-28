كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر.. رئيس الوزراء الجديد سيتولى أيضا منصب وزير الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الديوان الأميري فى قطر، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الجديد سيتولى أيضا منصب وزير الداخلية، مشيرًا إلى أن التغيير الوزاري أبقى على وزيري الخارجية والطاقة بمنصبيهما.

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وقد أفاد الديوان الأميري، بأن أمير قطر تميم بن حمد، وافق على استقالة رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثانى.

وأصدر أمير قطر، قرارًا بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثانى رئيسا جديدا للوزراء، حيث يشهد الاقتصاد القطري حالة انهيار كبرى فى الفترة الراهنة، فى ظل تخبط سياسات أمير قطر تميم بن حمد، مما أدى إلى تراجع الفائض التجاري وصادرات النفط فى الدوحة.