كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتزقة سوريون يرون قصص تجنيدهم من قبل تركيا ونقلهم لليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل موقع "أحوال" التركي، اليوم الثلاثاء، عن مقاتلين سوريين تفاصيل تدريبهم في تركيا وانتقالهم بعد ذلك إلى ليبيا للقتال بجانب ميليشيات حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج.

وبحسب الموقع التركي، روى "عدنان"، قائد عسكري في فصيل معارض سوري، قصة تجنيد تركيا له ونقله إلى ليبيا.

وقال عدنان: " وجدت نفسي على الحدود التركية في كيلس في 10 يناير، برفقة 30 من رجاله، تم نقلهم بين عشية وضحاها إلى مطار غازي عنتاب، حيث استقلوا طائرة تجارية تركية، ولفت عدنان وهو قائد في لواء الحمزة أنه "كان في انتظارنا الحراس وصواني الوجبات".

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وأضاف: "كانت المرة الأولى التي استقل فيها طائرة، كانت مرعبة، وبعد ثلاث ساعات، وصلنا إلى العاصمة الليبية طرابلس".

ووصل عدنان مع مقاتليه وأسلحتهم وهم جزء من فرقة تتكون من أكثر من 3 آلاف من المرتزقة السوريين، وتدعمهم تركيا.

وأرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقاتلين سوريين إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني والتي تخوض منذ أشهر هجومًا لصد تقدم القوات الشرقية بقيادة خليفة حفتر، الذي تدعمه مصر وروسيا وفرنسا، وباقي الدول العربية.