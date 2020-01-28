كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تعلن عن إجراء وقائي ضد فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستفرض كوريا الشمالية الحجر الصحي لمدة شهر على جميع الأجانب الذين يصلون من الصين في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، كما كشفت السفارة الروسية في بيونج يانج، اليوم الثلاثاء.

وقالت البعثة الروسية في منشور على صفحتها على فيسبوك، إن إدارة المراسم بوزارة خارجية كوريا الشمالية قدمت الإشعار في رسالة إلى السفارة، اليوم الثلاثاء، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.

وأضافت السفارة الروسية، أن إشعار اليوم الثلاثاء، حدد العديد من الفنادق في كوريا الشمالية كمواقع محتملة للحجر الصحي، حسب المكان الذي يدخل إليه الأجانب.

وحسب السفارة، قالت وزارة المراسم، إن الإجراءات كانت لحماية موظفي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية في كوريا الشمالية، وكذلك منع تفشي المرض.

لم تبلغ كوريا الشمالية علنًا عن أي حالات إصابة بسلالة الفيروس الجديدة، والتي أودت بحياة 106 أشخاص على الأقل في الصين وأصابت أكثر من 4500 شخص حتى اليوم الثلاثاء.

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على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي وفيات خارج الصين، إلا أن التفشي المتزايد لفيروس كورونا أثارت انذارًا دوليًا لأنه لا يزال هناك الكثير من المجهول الهام الذي يحيط بالفيروس.

يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي، الذي كان قاتلًا في بعض الحالات، ولكن لا يزال من غير الواضح مدى خطورة الفيروس.

تتخذ كوريا الشمالية تدابير "شديدة" لمنع انتشار الفيروس، بما في ذلك توزيع أدلة النظافة على العيادات الطبية، وزيادة إنتاج الأدوية المضادة للفيروسات، وتكثيف جهود الحجر الصحي في المناطق الحدودية وفي المطارات والموانئ البحرية، كما ذكرت صحيفة رودونج سينمون عن الحزب الحاكم، اليوم الثلاثاء.

وقالت الصحيفة، إن البلاد ترسل أيضًا مسؤولي وزارة الصحة إلى المناطق المعرضة للخطر، وتحدد مرضى الالتهاب الرئوي في المجتمعات المحلية لاختبارهم وعزلهم إذا لزم الأمر.

في الأسبوع الماضي، أبلغت بيونج يانج الشركات السياحية أنها ستحظر السياح الأجانب إلى أجل غير مسمى، والتي تعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة للنظام الذي فرضت عليه العقوبات.