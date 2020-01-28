كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة رئيس الوزراء القطري.. وتميم يعين خالد بن خليفة آل ثاني خلفا له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وافق على قبول استقالة رئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة، بناء على طلبه.

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وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن أمير قطر عين الشيخ خالد بن خليفة مستشارًا خاصًا له بدرجة رئيس مجلس وزراء.

ويذكر أن رئيس الوزراء القطري المستقيل عبد الله بن ناصر تم تنصيبه في يونيو عام 2013، وكان أول رئيس حكومة في عهد تميم.

