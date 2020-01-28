كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: تركيا تستخدم أسلحة محرمة ضد الأكراد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مختبر طبي سويسري يدعى "ويسلينغ"، اليوم الثلاثاء، في تقرير أن الجيش التركي استخدم قنابل فوسفورية محرمة دولياً في عدوانه على الشمال السوري، في أكتوبر 2019.

وقال المختبر السويسري: "وجود غير طبيعي لمادة الفوسفور الأبيض على عينة من جلد مقاتل كردي أصيب في العدوان التركي على الشمال السوري ووحدات حماية الشعب الكردية “، حسبما أكد أعضاء بالإدارة الذاتية الكردية في سوريا.

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وأضاف المختبر السويسري، أن "نوع الإصابة (حروق كيميائية)، إضافة إلى الكمية المرتفعة جداً من الفوسفور الموجودة في العينة، يثبتان أنه تم استخدام مادة الفوسفور (ذخائر بالفوسفور الأبيض)".

وخلال مؤتمر صحفي في باريس، قال الطبيب عباس منصوران، الذي عالج ضحايا القصف التركي، إنه" ثبت وجود بعض الحروق غير الاعتيادية عائدة لاستخدام أسلحة غير تقليدية"، مركدًا أن "الإصابات والأعراض التي ظهرت على الضحايا وغالبيتهم من المدنيين تتماشى مع التعرض لأسلحة كيميائية".

واتهم الأكراد منذ مطلع أكتوبر، تركيا باستخدام أسلحة غير تقليدية كالنابالم أو الفوسفور الأبيض في هجومها.