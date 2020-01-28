كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تتعمد تأخير إخراج ناجية من الزلزال لتصويرها مع أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت صحيفة "زمان" التركية، اليوم الثلاثاء، أن فرق الإنقاذ تعمدت تأخير إخراج ناجية من الزلزال الذي ضرب تركيا، من تحت الأنقاض ساعة كاملة في انتظار وصول الرئيس رجب طيب أردوغان لتصويرها معه.

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وقال الكاتب الصحافي التركي سردار أكينان، في حواره مع قناة "KRT": "عندما وصل الرئيس أردوغان قرب الأنقاض، أشار رئيس إدارة التدخل في مديرية الطوارئ والكوارث الطبيعية عبد القادر تزجان بيده للموظفين ليخرجوها.

وأضاف: "كان متعمداً من قبل فرق الإنقاذ لإبقاء التركية الناجية من الزلزال تحت الأنقاض، لاستغلال المشهد سياسياً وإعلامياً"