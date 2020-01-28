كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول سويدي: تزايد معاداة السامية مرتبط بالهجرة الجماعية من الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفن، أن ظهور معاداة السامية له علاقة بالهجرة الجماعية من الشرق الأوسط، في ما يمكن اعتباره تغييرًا في المسار.

في مقابلة مع محطة الإذاعة الوطنية SVT، أعرب "لوفن" عن أسفه لارتفاع المشاعر المعادية للسامية في جميع أنحاء السويد، والتي نسبها حزبه إلى ضياع محرقة يهود أوروبا - الهولوكوست - في غياهب النسيان. ومع ذلك، أكد، أيضًا على أن التدفق من الشرق الأوسط هو أحد الأسباب، كما نقلت وكالة سبوتنيك.

وشدد "لوفن": "كذلك، فقد أصبح لدينا أشخاص يأتون من بلدان أخرى حيث يشكل جزءًا من دعاية الدولة ليس فقط ضد السياسة الإسرائيلية بل إسرائيل كدولة. من الواضح أننا ندافع عن حق إسرائيل في العيش بأمان".

وقال "لوفن": "وهناك، في هذه البلدان في منطقة الشرق الأوسط، قد يتعلم الأطفال ما يؤمنون به بالفعل في المدرسة. لذلك من واجبنا التأكد من أنك لا تفعل ذلك في السويد. هذا غير مقبول على الإطلاق".

في مقابلة تليفزيونية حديثة أخرى، قال "لوفن"، إن "التذمرات" منذ ثلاثينيات القرن الماضي كانت محسوسة في السويد اليوم وأن أوروبا يجب أن تأخذ تهديد النازية بجدية أكبر حتى لا تدع التاريخ يعيد نفسه.

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لمحاربة هذا التطور، اقترح "لوفن" تثقيف المواطنين حول المحرقة وإرسال تلاميذ المدارس إلى أوشفيتز لتعلم خطر القومية.

وفي الوقت نفسه، في عام 2017، أظهر 18 في المئة من جميع طلاب المدارس الثانوية موقفًا سلبيًا تجاه اليهود، مقارنة مع 55 في المئة من الطلاب المسلمين، حسبما ذكرت صحيفة افتونبلاديت.

وأشار تقرير صادر عن منتدى تاريخ الحياة، إلى أن معاداة السامية منتشرة بين المسلمين السويديين أكثر من بقية السكان في عام 2017، حيث وصفها الباحث هنريك باخنر بأنها "نقطة عمياء في الأبحاث السويدية".

كانت الهجرة الجماعية من الدول ذات الأغلبية المسلمة سمة رئيسية للحكومات الاشتراكية الديمقراطية تحت حكم "لوفن".