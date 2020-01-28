كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة العالمية" تعرب عن ثقتها في قدرة الصين على احتواء الفيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة "رويترز" عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، قوله إنه واثق من قدرة الصين على السيطرة على انتشار فيروس كورونا جديد واحتوائه، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء شينخوا الرسمية.

وفي مقابلة مع السلطات في بكين، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه وافق على تدابير الحكومة الصينية للحد من تفشي المرض حتى الآن، حسبما ذكرت شينخوا.

وقال تيدروس أيضًا، إنه لا يدعو إلى إجلاء الرعايا الأجانب الموجودين حاليًا في الصين، وحث الناس على التزام الهدوء.

ارتفع عدد القتلى من الفيروس إلى 106 شخص في الصين ويتم الإبلاغ عن حالات في عدد متزايد من البلدان الأخرى.

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في خضم قلق متزايد بشأن الفيروس على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، قالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن جميع ضحايا الفيروس باستثناء ستة كانوا موجودون في ووهان بمقاطعة هوبى. رغم أنه تم تأكيد حالات الإصابة بالفيروس في بلدان أخرى، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات خارج الصين.

أصبحت المدينة ذات 11 مليون نسمة، حيث ظهر الفيروس في أواخر العام الماضي، الآن قيد الإغلاق الفعلي. وأظهرت لقطات مشتركة على منصة التواصل الاجتماعي "ويبو" التي تشبه تويتر في الصين، سكان المجمعات السكنية في المدينة وهم يهتفون "ووهان، يمكنك تخطي ذلك!" وهم يرددون النشيد الوطني من نوافذهم.

وقد قالت لجنة الصحة الوطنية إن عدد القتلى اليوم الثلاثاء ارتفع من 81 منذ اليوم السابق، في حين ارتفع عدد الحالات المؤكدة في الصين إلى 4515 منذ 27 يناير، مقارنة بـ 2835 في اليوم السابق.

تراجعت الأسهم العالمية، وبلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وانخفض اليوان الصيني إلى أضعف مستوياته في عام 2020 مع قلق المستثمرين من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد جراء حظر السفر خلال فترة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، والتي مدتها الصين في محاولة لإبقاء الناس فى المنزل.

