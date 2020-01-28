كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تخطط لاعادة مواطنيها من ووهان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سترسل اليابان رحلة ليلة الثلاثاء إلى ووهان، مركز تفشي فيروس الصين، لإجلاء رعاياها الذين يتطلعون إلى العودة إلى ديارهم، حيث ارتفع عدد القتلى من السلالة الجديدة إلى 106 شخص، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

صرح وزير الخارجية، توشيميتسو موتيجى، للصحفيين بأن الرحلة قد تحمل حوالى 200 راكب، موضحا أنه يأمل حوالى 650 مواطن يابانى فى العودة إلى الوطن.

وأضاف أن الحكومة تقوم بترتيب رحلات إضافية ستغادر إلى ووهان في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

وقال موتيجي: "أبلغنا الجانب الصيني أنهم مستعدون لاستجئار رحلة واحدة.. ايضًا، تم اتخاذ تدابير (للمواطنين اليابانيين) للوصول إلى مطار (ووهان)".

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وأضاف: "سوف نرسل أول رحلة إلى ووهان الليلة، وسنزودهم بالأقنعة والبدلات الواقية ومواد الدعم الأخرى اللازمة للشعب الصيني والمواطنين اليابانيين هناك."

وقال مسؤول بوزارة الصحة إن الرحلات سيكون بها أيضا طبيب وممرضتان لاجراء الفحوصات الطبية للعائدين.

وأضاف أنه سيتم إرسال المصابين بأعراض مثل الحمى إلى المستشفى عند الهبوط في مطار هانيدا بطوكيو، بينما يمكن لأولئك الذين لا توجد لديهم علامات علي وجود الفيروس أن يعودوا إلى المنزل ثم إلى العمل أو المدرسة، لكن يطلب منهم تجنب الحشود وقياس درجات الحرارة مرتين في اليوم.

سيُطلب من أي شخص يصاب لاحقًا بأعراض مثل الحمى أو السعال أو التهاب الحلق الاتصال بالمسؤولين الصحيين.