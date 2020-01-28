كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تدرس تقييم مخاطر سقوط أقمار صناعية سوفيتية تعمل بالطاقة النووية على الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مجلس استكشاف الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم للتوصية بأن تراقب الوزارات والإدارات المعنية في البلاد عن كثب الأجسام التي تعمل بالطاقة النووية في الفضاء الخارجي، للتنبؤ بالمخاطر المحتملة لسقوطها على الأرض، وفقًا لبيان المجلس الذي وقعه رئيس الأكاديمية الروسية للعلوم، الكسندر سيرجيف.

في بيان حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، خص المجلس على وجه التحديد وزارات الدفاع والاتصالات والطوارئ الروسية وكذلك مؤسسة الفضاء روسكوسموس ومؤسسة أتوميوك للطاقة روس آتوم والهيئة الفيدرالية للأرصاد الجوية المائية والمراقبة البيئية.

وكما ورد، هم مكلفون بـ"مراقبة الأجسام الفضائية بمصادر الطاقة النووية وأجزائها في سياق تحليل التلوث الذي يصنعه الإنسان للفضاء الخارجي القريب من الأرض والتنبؤ بالمخاطر المحتملة لعودة هذه الأجسام إلى الفضاء دون رقابة".

يأتي هذا البيان، بعد أن زعم سيرجي مشيركوف من معهد روسكوسموس الرئيسي للأبحاث العام الماضي أن الأقمار الصناعية السوفيتية القديمة التي تعمل بالطاقة النووية تشكل تهديدًا للأجسام الفضائية الأخرى.

وأكد، أن سحابة من قطرات الصوديوم والبوتاسيوم التي يتم إخراجها من المفاعلات النووية قد تعرض للخطر مركبة فضائية تعمل على ارتفاع حوالي 1000 كيلومتر.

Advertisements

تم استخدام سبيكة البوتاسيوم الصوديوم كمبرد في وحدات الطاقة النووية بوك المثبتة على الأقمار الصناعية السوفيتية.

في يوليو 2019، تم الإبلاغ عن احتجاز مشيركوف بتهمة الخيانة العظمى.

بين عامي 1965 و 1988، أطلق الاتحاد السوفيتي ما مجموعه 33 قمرا صناعيا فعالا تعمل بالطاقة النووية في مدار قريب من الأرض، كُلف بمراقبة سفن الناتو والتجار بمساعدة رادار.

كان من الضروري إدراج وحدة طاقة نووية بسبب نقص الطاقة من البطاريات الشمسية التي تستخدمها رادارات الأقمار الصناعية. لأغراض السلامة، تم نقل الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي عالٍ بعد انتهاء فترة خدمتها.

في 24 يناير 1978، قام أحد هذه الأقمار الصناعية بتبديد الأنقاض المشعة فوق شمال كندا بعد تحطمها بسبب عطل.