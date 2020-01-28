كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 9 أشخاص وإصابة 18 آخرون إثر انقلاب حافلة في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية عشر آخرون بعد انقلاب حافلة ركاب على طريق سريع بالقرب من أصفهان، إيران في الساعة 4:39 صباح يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء تسنيم.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن خدمات الطوارئ قولها، إن الحافلة كانت متجهة من طهران إلى شيراز.

وقد تم إرسال طاقم الإسعاف، وكذلك مركبات الهلال الأحمر، إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى.

وحسب ما ورد، تم قبول 17 شخصًا في المستشفيات المحلية، بينما عولج اثنان من المسعفين.

جدير بالذكر، أن 10 أشخاص قتلوا وأًصيب 11 آخرون بجروح صباح يوم الثلاثاء 30 ديسمبر الماضي، نتيجة انقلاب حافلة ركاب بمحافظة زنجان شمال غرب إيران.

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ونقلت قناة "خبر" المحلية عن العقيد محمد علي عظيمي المسؤول في شرطة المرور بمحافظة زنجان قوله: إن "حافلة ركاب انقلبت على الطريق السريع الرابط بين مدينتي زنجان ومدينة تبريز الواقعة شمال شرق إيران".

وأوضح أن "الحصيلة الأولية للحادث 10 قتلى و11 مصابا"، مبينا أن "حالات بعض الجرحى خطيرة وجرى نقلهم إلى المستشفيات في مدينة زنجان شمال غرب إيران".

من جانبه، قال مدير العلاقات العامة لمنظمة الطوارئ في مقاطعة زنجان، أصغر جعفري روحي، إن هناك إمكانية لارتفاع عدد القتلى ولا يمكن حتى الآن تحديد العدد النهائي للوفيات.

وتُعد إيران ضمن أسوأ البلدان في الوفيات بسبب حوادث السير، إلى جانب العراق وتشاد وليبيا وإريتريا، حيثُ قالت تقارير حكومية إيرانية في أغسطس من العام 2017، إن ”البلاد فقدت 277 ألف شخص نتيجة حوادث السير خلال السنوات العشر الماضية“.

وتقدر السلطات الإيرانية أن حوادث السير تكلفها 3 مليارات دولار من الخسائر سنويا، وإيران هي واحدة من أكثر الأماكن في العالم من حيث حوادث السيارات، وفقا لتقرير نشره المعهد الإيراني للتأمين المركزي، من بين 190 دولة.