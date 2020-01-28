كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: الصين لديها الوسائل والموارد اللازمة لمكافحة فيروس كورونا الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الشؤون الخارجية الصيني، وانج يي، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، أن الصين لديها كل الوسائل والموارد اللازمة لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وفي كلمته خلال اجتماع مع ممثلي السفارات الأجنبية في بكين، شكر الوزير جميع البلدان ومنظمة الصحة العالمية نيابة عن الصين على تفهمها ودعمها للتدابير المتخذة فيما يتعلق بتفشي نوع جديد من فيروس كورونا.

وأضاف، أنه عند مواجهة وضع وبائي خطير للغاية، اتخذت الحكومة الصينية إجراءات أكثر صرامة وفعالية يمكن لأي دولة أخرى تنفيذها.

وبالمثل، قال نائب وزير الخارجية، ما تشاو شي، إن الصين لديها خبرة وقطاع علمي وتكنولوجي قوي، تم تأسيسه على مدار 70 عامًا لكسب هذه الحرب ضد الوباء.

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وذكرت السلطات الصينية، في وقت سابق، أن عدد الحالات المسجلة لفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء البلاد قد ارتفع إلى 4515، وبلغ عدد الوفيات الحالي 106.

تم الإبلاغ عن هذا النوع غير المعروف من الالتهاب الرئوي الفيروسي في مدينة ووهان في أوائل شهر يناير، وقد أكدت الصين ومنظمة الصحة العالمية منذ ذلك الحين أنه سلالة جديدة من فيروس كورونا، المسمى حاليًا باسم 2019-nCoV أو Novel Coronavirus.

تعد أعراض فيروس كورونا الجديد من أعراض نزلات البرد أو الأنفلونزا الشائعة: الحمى والسعال والعطس وصعوبة التنفس.

تم اكتشاف 2019-nCoV في كوريا الجنوبية واليابان وتايوان وفيتنام وكمبوديا وسنغافورة وماليزيا وتايلاند ونيبال وأستراليا وفرنسا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة، مما أدى إلى عروض خاصة للمسافرين القادمين من آسيا في المطارات حول العالم..