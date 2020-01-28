كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ساعات من إعلان صفقة القرن.. سياسون يكشفون لـ"الخليج 365" ملاح الخطة المزعومة وخيارات الرد الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وسلطت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الضوء على الصفقة وسعت لنشر تسريبات عنها بناء على وثائق مسربة وتصريحات مسئولين اطلعوا على الصفقة، وأبرزها فرض السيادة الإسرائيلية على القدس والضفة الغربية.

ملامح الصفقة

وذكرت القناة العبرية الثانية، أن أهم بنود الصفقة تتمثل في عدم وجود سيطرة فلسطينية على الحدود وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على القدس والأغوار والمناطق المفتوحة "س" والموافقة على كافة المتطلبات الأمنية لقوات الاحتلال وعدم وجود تعويضات للاجئين الفلسطينيين.

ساعات قليلة، ويعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة القرن، ورغم التسريبات العديدة التي نشرتها الصحف العالمية حول اتفاقية السلام المزعومة، إلا أن الجميع متخوف من النتائج وردود الأفعال عليها، خاصة وأن ملامح الصفقة المسربة يعني نهاية الدولة الفلسطينية للأبد.

وأوضح مركز عكا للدراسات الإسرائيلية، عن تفاصيل الصفقة، موضحا أنها تتضمن ضم الدولة الصهيونية لـ30%من أراضي الضفقة الغربية والمستوطنات الكبرى بالضفة، وإخلاء المستوطنات الغير قانونية بها، وتقديم إسرائيل أراض بديلة من تلك التي ضمتها بالضفة.

أما بالنسبة للطرف الفلسطيني، فيشمل إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة 70% من الضفة الغربية وحرية العمل العسكري الإسرائيلي في مناطق الدولة الفلسطينية وإبقاء المناطق المقدسة تحت السيادة الإسرائيلية ووضع المناطق المقدسة بالقدس تحت السيادة الإسرائيلية ونقل بعض الأحياء الفلسطينية بالقدس للسيادة الفلسطينية. Advertisements



وبشيء من التفصيل، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وقناة "7" الإسرائيليتين، تسريبات من سياسيين قالوا إنهم اطلعوا على تفاصيل خطة الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، المزعومة لحل الأزمة الفلسطينية بالصفقة كاملة.

وتضم الصفقة أيضا السيطرة على المنطقتين "أ" و" ب" من الضفة الغربية أمنيا وإداريا، وتجريد التنظيمات الفلسطينية في القطاع من السلاح؛ خصوصًا "الجهاد الإسلامي" و"حماس"، وفرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات، باستثناء 15 بؤرة استيطان عشوائية، أقامها مستوطنون متطرفون من دون تصاريح رسمية، ووضع القدس تحت السيادة الإسرائيلية، على أن تكون هناك إدارة مشتركة لإسرائيل والفلسطينيين لشؤون المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وبقية الأماكن المقدسة، وستكون عاصمة فلسطين مخيم شعفاط للاجئين، وقرية شعفاط المجاورة له، في حين ستصبح القدس عاصمة لدولة الاحتلال.



موعد إعلان الصفقة

وبين الدكتور أسامة شعث السياسي الفلسطيني وخبير العلاقات الدولية، أن الخطة الأمريكية هي مشروع قديم يحمل نفس المضمون ويعاد صياغته بأشكال وأدوات وباسماء متجددة، منذ وعد بلفور ١٩١٧م وما تلاه من مشاريع تصفوية للشعب والأرض والهوية الفلسطينية.

وأضاف اختيار توقيت الاعلان عن خطة ترامب جاء لأسباب عديدة أهمها محاولته استقطاب اللوبي الصهيوني لدعمه في الانتخابات الرئاسية المزمعة في نوفمبر القادم، وحاجة ترامب لتعزيز مكانته وشعبيته وخاصة بعدما أقر الكونجرس الأمريكي محاكمته على قضايا عديدة.

وبين الخبير الفلسطيني، أن الرئيس الأمريكي أعلن عدة مرات عن عزمه الإعلان عن خطته بعد انتهاء الانتخابات الاسرائيلية وكان يراهن على فوز حليفه اليميني المتطرف، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية رفضت اَي خطة أو صفقة تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وعاصمتها القدس وبحقه في العودة وتقرير المصير والسيادة على أرضه.

وأكد شعث، أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيصمد ويقاوم على أرضه من كل بيت وشارع وقرية ومخيم ومدينة ولن يستسلم رغم إمعان الاحتلال في جبروته وبطشه ضد الشعب والأرض والهوية الفلسطينية. وأكد على حديث شعث، الباحث في الشأن الإسرائيلي وأستاذ العلوم السياسي بالجامعة الأمريكية، طارق فهمي، بقوله إن ترامب سعى للإعلان عن الصقة في ذلك الوقت لاعتبارات كثيرة، وهي سعيه للحصول على الدعم اليهودي، وتأييد الحكومة الإسرائيلية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومحاولته التغطية على قضية عزله والقفز على عدم استقرار الأمور في مجلسي الشيوخ والنواب.

وذكر أن ترامب بالفعل بدأ في تنفيذ الصفقة حين اعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وقطع الدعم عن منظمة الأونروا ودعم شرعنة المستوطنات الإسرائيلية وأبدى موافقته لضم وادي غور الأردني والضفة الغربية لدولة الاحتلال.

رد الفعل الفلسطيني

وأضاف فهمي، أن فلسطين لديها عدة أوراق لتقوم بها من أجل الضغط، ومنها تجميد اتفاقية أوسلو ووقف التنسيق الأمني ونقل القضيية لمجلس الأمن، مؤكدا أن حل السلطة الفلسطينية غير وارد بالصفقة.

وقال إنه من المحتمل حدوث انتفاضىة جديدة واجتماع الفصائل الفلسطينية لإحياء دور منظمة التحرير الفلسطينية والمنظمات الخارجية التابعة لها، مشددا على أن الفلسطينيين لن يرضوا بالصفقة بأي شكل.



وحذر من أن الخطورة تكمن في فرض إجراءات الأمر الواقع على الجانب الفسطيني ومحاولة الاستمرار في الحصول على المستوطنات وضم غور الأردن لأنها ستثير التوترات وغضب الفلسطينيين والعرب.