العبادي و«صلاة الهولوكوست»

أثار حضور أحمد العبادي، رئيس الرابطة المحمدية لعلماء الغرب، نصب ضحايا «الهولوكوست» بالعاصمة البولندية وارسو في 23 يناير الجاري، وأداؤه الصلاة جماعة رفقة علماء مسلمين في موقع المحرقة، ردود فعل قوية من نشطاء مناهضة التطبيع مع اسرائيل، ووصف أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، من قاموا بهذه الزيارة بأنهم من «الأخسرين»، معتبرا الهولوكوست حدثا تاريخيا يشكل جزءا من مآسي الحرب العالمية الثانية التي ذهب ضحيتها ما بين 62 و78 مليون قتيل، منهم 26 مليون مواطن سوفياتي.

واعتبر ويحمان الهولوكوست مجرد أداة ابتزاز، مهاجما العلماء المسلمين الذين أدوا الصلاة في بولندا.