سخنين: اتهام شاب بمحاولة إحراق سيارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام مرفقة بطلب تمديد اعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضد شاب (20 عاما) من مدينة سخنين، نسبت إليه تهمة إحراق سيارة مشغله على خلفية خلاف مالي بينهما.

ووفقا للشرطة، فإنه في يوم 19 كانون الثاني/ يناير الجاري لاحظ مواطنون في مدينة سخنين، قرابة الساعة 01:30، مشتبها به وهو ملثّم كان يحمل بيده زجاجة بداخلها مادة قابلة للاشتعال قرب سيارة، وأمسك المواطنون بالمشتبه به واستدعوا الشرطة فورًا، فاعتقلت المشتبه به.

وتبين من التحقيق أنّ نزاعا حول مبلغ مالي قدره 1,000 شيكل نشب بين الشاب وبين مُشغّله، وأنه في يوم الاعتقال وصل الشاب وصديقه القاصر إلى سيارة المشغل، بهدف إضرام النيران فيها وهو ملثّم وبيده زجاجة حارقة، ومع مُساعدة المواطنين تمكّن أفراد الشرطة من الوصول واعتقاله قبل أن يُقدم على إضرام النار.

كما تمّ تمديد فترة اعتقاله من مرة إلى أخرى، إلى أن قُدّمت ضدّه لائحة الاتهام في المحكمة المركزية في حيفا.