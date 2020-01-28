الطيرة: طعن شاب في جريمة سطو مسلح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طعن جناة مجهولون شابا في جريمة سطو مسلح على محل تجاري في مدينة الطيرة، الليلة الماضية.
ووثقت كاميرات المراقبة في شريط فيديو اقتحام ملثمين لكشك في الطيرة، طعنا الشاب الذي كان يعمل في المحل التجاري ما أسفر عن إصابته، ثم سرقا الصندوق المالي، وهربا من المكان بعد ذلك.
هذا، واستدعيت الشرطة إلى المكان وباشرت بأعمال البحث والتقصي والتحقيق في ملابسات الجريمة، ولا تزال التحقيقات جارية، ولم تبلغ عن اعتقال مشتبهين لغاية الآن.
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