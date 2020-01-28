مصر: ارتفاع الدين المحلي 8% والخارجي 18%

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع الدين العام المحلي المصري، ثمانية بالمئة على أساس سنوي إلى 4.186 تريليون جنيه، وهو ما يُعادل 270 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2019-2020، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلًا عن البنك المركزي المصري.

وازداد الدين الخارجي للبلاد، 18 بالمئة على أساس سنوي إلى 109.362 مليار دولار في نهاية أيلول/ سبتمبر، علمًا بأنه أمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وكانت السلطات المصرية، قد أعلنت أمس الإثنين، ارتفاع عجز ميزانية البلاد، في النصف الأول من العام المالي الحالي، والذي انتهى في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مع استمرار أزمة القروض.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن عجز ميزانية بلاده ارتفع في هذه الفترة، إلى 3.8 بالمئة. وكان عجز الميزانية المصرية، قد بلغ في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018/ 2019، نحو 3.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

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وأرجع معيط في مؤتمر صحفي بالقاهرة، ارتفاع نسبة العجز في ميزانية بلاده، إلى دفع فوائد قروض آجلة، كانت مستحقة خلال وقت لاحق من النصف الأول 2020، إضافة إلى مستحقات تأمينات.

وتطرق معيط للحديث عن توقعات بلاده بشأن الدين العام، مشير إلى استهداف خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي إلى 83 بالمئة مقارنة مع 89 بالمئة.

وبحسب بيانات حديثة للبنك الدولي، بلغ إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على مصر حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، 109.363 مليارات دولار، بنمو 17.47 بالمئة على أساس سنوي.

وتبدأ السنة المالية مطلع تموز/ يوليو حتى نهاية حزيران/ يونيو من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المعمول به في مصر.