نابلس: مستوطنون يحرقون صفا مدرسيا ويتوعدون بهدم المنازل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقدمت مجموعة من مستوطني عصابات "تدفيع الثمن" فجر اليوم الثلاثاء، على إضرام النيران بغرفة تدريس في مدرسة عينابوس الأساسية جنوب نابلس وكتابعة شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين متوعدين بهدم المنازل.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، بأن مستوطنين من مستوطنة "يتسهار" اقتحموا قرية عينابوس فجرا، واحرقوا أحد الصفوف المدرسية في المدرسة الأساسية للذكور، وحطموا زجاج أحد الصفوف وألقوا مواد حارقة، ما أدى لاشتعال النيران في جزء من المقاعد الدراسية.

وأوضح دغلس أن المستوطنين خطوا شعارات عنصرية على جدران المدرسة معادية للفلسطينيين متوعدين بهدم المنازل.

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إلى ذلك، داهمت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء، منطقة "باب الزاوية" وسط مدينة الخليل وخلعت أبواب محال تجارية وفتشتها.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال داهمت بعد منتصف الليل منطقة "باب الزاوية" و"سوق العميان" في المدينة، وخلعت أبواب بعض المحلات التجارية في "سوق العميان" وفتشتها وحطمت محتوياتها.

وشهد شارع الشهداء وسط المدينة تواجدا مكثفا لجنود الاحتلال. كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مثلث خرسا جنوب غرب الخليل وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.