تقارير: برشلونة يتفق على ضم نجم فالنسيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريقي برشلونة وفالنسيا الإسبانيين استقرا على إبرام صفقة تبادلية، بموجبها سينتقل مهاجم الأخير، رودريغو مورينو، إلى صفوف "البلوغرانا" خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
ويسعى برشلونة بكل قوة لضم رودريغو في كانون الثاني/يناير الجاري، من أجل تعويض غياب لويس سواريز، الذي أجرى عملية جراحية ستبعده لنهاية الموسم.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة عرض أحد الثنائي موسى واجي أو أبيل رويز ضمن الصفقة، في محاولة لإقناع فالنسيا بإتمامها قبل نهاية باب الانتقالات، الجمعة المقبل، وتقليل القيمة المادية.
وأشار التقرير إلى أن فالنسيا استقر بالفعل على ضم الظهير السنغالي موسى واجي، في إطار حاجته لتدعيم الجهة اليمنى.
ويفضل واجي الذي كان على وشك الانتقال لنادي نيس الفرنسي، البقاء في الدوري الإسباني واللعب مع فالنسيا.
ويعتقد برشلونة أن موسى واجي صاحب تقييم عالٍ لأنه لاعب دولي بالفعل، بينما يرى فالنسيا أنه لم يلعب مع فالفيردي أو كيكي سيتين، وبالتالي عند التفاوض على الفارق المادي، فلن يكون كما يتصور برشلونة.
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