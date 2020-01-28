اعتقال شاب بشبهة تهديد مجلس يافة الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا (28 عاما) من سكان مدينة الناصرة، مساء أمس الإثنين، وذلك للاشتباه بأنه هدد عبر شريط فيديو مصور رئيس مجلس يافة الناصرة المحلي، ماهر خليلية.
ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الثلاثاء، في طلب الشرطة تمديد اعتقاله، بعد أن أجرت معه تحقيقا في الشبهات المنسوبة إليه.
ووفقا للشرطة فإن اعتقال الشاب جاء على خلفية تهديد رئيس مجلس يافة الناصرة عبر شريط فيديو بعد اعتقال مشتبه به (57 عامًا) بمهاجمة رئيس مجلس يافة الناصرة.
وأعلنت الشرطة أنه في غضون 24 ساعة تم تقديم لائحة اتهام ضد الشخص الذي هاجم رئيس مجلس يافة الناصرة مرفقة بطلب تمديد توقيفه حتى انتهاء الإجراءات القضائية. وبعد ذلك بوقت قصير، تم نشر توثيق فيديو يحتوي على صورة لرئيس المجلس، ومبنى المجلس المحلي، وصور ورموز أسلحة وتهديدات باللغة العربية، وفي أعقاب ذلك اعتقلت الشرطة الشاب.
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