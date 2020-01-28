زيدان أمام ورطة جديدة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، مهدد بكابوس جديد خلال الأيام المقبلة مع تعرض نجم جديد للإصابة في صفوف فريقه.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك احتمالية لغياب البرازيلي الشاب رودريغو جويس عن مواجهة ريال سرقسطة الأربعاء المُقبل، بدور الـ16 من كأس الملك.

واشتكى رودريغو من آلام في العضلات خلال الانتصار على بلد الوليد بهدف دون رد أمس الأحد، وطالب بالخروج حيث أشرك الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لوكا يوفيتش بدلا منه.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم تحديد قوة الإصابة خلال الساعات المقبلة، وأنه من المحتمل أن يغيب أمام ريال سرقسطة، ويبقى أيضًا معرفة موقفه من مواجهة الديربي ضد أتلتيكو مدريد في الليغا المقررة السبت المقبل.

وحال تأكد غياب رودريغو سيكون زيدان في ورطة، في ظل الغيابات التي ضربت الخط الهجومي للميرنغي وتحديدا إيدين هازارد وغاريث بيل.