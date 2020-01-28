روحاني عن جناح المرشد: يعتزمون الاستحواذ على إيران

الثلاثاء 28 يناير 2020

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني بشكل ضمني جناح الأصوليين المنضوي تحت عباءة المرشد الإيراني علي خامنئي، بعد استبعاد الآف المرشحين الإصلاحيين من الانتخابات البرلمانية المقرر لها فبراير/شباط المقبل.



وأعرب روحاني عن قلقه، خلال كلمة له في لقاء مع حاكمي الأقاليم الإيرانية، الإثنين، مما وصفه بتحول "كلمة الجمهورية إلى جريمة ذات يوم"، على حد تعبيره.

وأبدى روحاني، المصنف كمعتدل باعتباره أعلى مسؤول تنفيذي في إيران، انتقاداً لعملية اختيار مرشحي الانتخابات البرلمانية التي تقام نهاية الشهر المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).

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وجاءت انتقادات روحاني على خلفية إبطال مجلس صيانة الدستور (يسيطر عليه أصوليون) والمكلف بفحص أوراق المرشحين برفض طلبات حوالي 9 الآف شخص من إجمالي 14 ألفاً قدموا طلباتهم؛ حيث ذكر مرشحون إصلاحيون أنهم لم يعد لديهم ممثلون في الانتخابات البرلمانية داخل ما يزيد على 90% من الأقاليم الإيرانية.

وكشف الرئيس الإيراني أنه كتب العديد من الخطابات حول تأييد "مجلس صيانة الدستور" صلاحية مرشحي الانتخابات البرلمانية إلى الجهات المختصة داخل بلاده، لكن المصلحة العامة تقتضي عدم نشرها، وفق قوله.

وقال روحاني صراحة إن "مجلس صيانة الدستور يستند إلى تقارير أشخاص غير معروفين حول المرشحين للانتخابات البرلمانية؛ حيث حصلوا عليها (التقارير) من أشخاص مجهولين".

وحذر روحاني من إحداث ما وصفها بفجوات بين المؤسسة الحاكمة والناس داخل إيران حال عدم الإقبال بكثافة على الانتخابات البرلمانية في ظل الأداء الحالي