البحسني ينعي العميد متقاعد بجهاز الأمن السياسي عبيد جمعان حيدر

الثلاثاء 28 يناير 2020

رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، التعازي الحارة لأسرة المغفور له بإذن الله تعالى العميد متقاعد بجهاز الأمن السياسي عبيد جمعان حيدر ، الذي وافاه الأجل إثر مرض عُضال ووري جثمانه الثرى بمدينة شبام.



وأكد المحافظ أن للفقيد -رحمه الله- رصيد وطني من خلال عمله مديراً لأمن الدولة بمديرية سيئون قبل الوحدة حتى العام 1994م، وانتقل عقب ذلك للعمل برئاسة الجهاز المركزي للأمن السياسي في صنعاء حتى أُحيل للتقاعد.

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وابتهل المحافظ الى المولى تعالى ان يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة، وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون.