شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: على العراق أن تحفظ سيادتها بمواجهة إيران والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يناير 2020 دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى "الحفاظ على سيادة العراق".

وذكر الوزير في تغريدة على تويتر أن الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد اعتداء خطير على السيادة العراقية. Advertisements وطالب بومبيو الحكومة العراقية "باتخاذ إجراءات فورية لحماية منشآتنا الدبلوماسية كما ينص القانون الدولي". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس إن وزير الخارجية مايك بومبيو عبر لعبد المهدي عن غضبه الشديد للهجمات المستمرة التي تشنها الجماعات المسلحة الإيرانية على المنشآت الأميركية في العراق. وأضافت أورتاغوس أن الوزير بومبيو شدد لعبد المهدي مرة أخرى على أن هذه الهجمات تظهر تجاهلا متعمدا للسيادة العراقية، وفشلا في كبح جماح هذه الجماعات المسلحة الخطيرة. وأعرب عن تقديره لالتزام رئيس الوزراء العراقي بتعزيز الأمن لحماية الأفراد والمرافق الدبلوماسية الأميركية

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