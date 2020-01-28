إيران: سياستنا هي إبقاء الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية لدينا

الثلاثاء 28 يناير 2020

أكدت إيران نيتها إبقاء الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة لديها، التي اعترفت بإسقاطها إثر إصابتها بصاروخين بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي، 8 يناير/كانون الثاني الجاري.



ونقلت وكالة أنباء تسنيم (شبه رسمية)، الإثنين، عن فرج الله رجبي، عضو لجنة العمران بالبرلمان الإيراني، أن "سياسة طهران هي إبقاء الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية، ومن المقرر أن تجرى وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية عملية فك شفرته"، على حد قوله.

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إلى ذلك تحدثت تقارير إخبارية إيرانية عن تقديم عدد من دول العالم طلبات لإيران، لمساعدتها على إعادة قراءة محتويات الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة، التي كان على متنها 176 راكباً، وأسقطتها دفاعات مليشيا الحرس الثوري الإيراني.

وقتل ركاب من جنسيات متعددة كانوا على متن طائرة من طراز بوينج 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، التي كانت في طريقها من طهران إلى كييف، مطلع الشهر الجاري.

وزعم محمد سلامي، وزير الطرق الإيراني، خلال لقاء مع مسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى مؤخراً، أن بلاده إذا واجهت مشكلة في استرجاع معلومات الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة، من الممكن أن تقرر حينها إمكانية الاستعانة بدعم خارجي من عدمه، حسب قوله