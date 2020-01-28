المسماري: تركيا تنقل النصرة من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية

الثلاثاء 28 يناير 2020

قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن تركيا تقوم بنقل عناصر جبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا بوتيرة عالية.



ولفت المسماري، في مؤتمر صحفي، إلى أن "عدد المسلحين الذين تسعى تركيا لنقلهم من سوريا إلى ليبيا يصل إلى 8 آلاف".

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واعتبر المسماري تصريحات أردوغان الأخيرة بأنها "تعتبر بمثابة خرق لوقف إطلاق النار، واستفزاز للقوات المسلحة العربية الليبية"، وشدد على أن "ليبيا لن تكون نقطة انطلاق أو ارتكاز للإرهاب".

كما تطرق المسماري في خطابه إلى العمليات العسكرية التي قام بها الجيش، اليوم الأحد، في منطقة أبوقرين، مشيرا إلى أنها لا تعتبر خرقا لوقف إطلاق النار