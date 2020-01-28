شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مشرف حوثي على يد مجهول في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يناير 2020 لقي أحد مشرفي مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران مصرعه، مساء الاثنين 27 يناير/كانون الثاني 2020، بالعاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر محلية أن مجهولا يستقل دراجة نارية ألقى قنبلة يدوية على أحد مشرفي مليشيا الحوثي في منطقة الخفجي. Advertisements وأضافت المصادر ان المشرف الحوثي لقي مصرعه على الفور في حين لاذ سائق الدراجة النارية بالفرار. يشار إلى ان عددا من القيادات الامنية والمشرفين التابعين للمليشيا لقوا مصرعهم خلال الفترة الاخيرة بالعاصمة صنعاء بظروف غامضة، وسط خلافات حادة في صفوف قيادات الصف الاول لمليشيا الحوثي

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