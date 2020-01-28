اخبار العالم

طائرة إيرانية تهبط اضطرارياً في شارع بمدينة معشور المحاذية للعراق

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة إيرانية تهبط اضطرارياً في شارع بمدينة معشور المحاذية للعراق والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يناير 2020

خرجت طائرة ركاب إيرانية، عن المدرج أثناء هبوطها في مطار "ماهشهر" جنوبي البلاد، دون أن يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

 

Advertisements

وأدى الحادث إلى تحطم عجلات الطائرة وهي من طراز "بوينغ MD"، وأثار حالة من الهلع في صفوف الركاب، وكان على متنها 150 راكبا.

 

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيراني، إن طائرة ركاب إيرانية تعود إلى شركة "كاسبين" للطيران أثناء هبوطها في مطار "ماهشهر" جنوب البلاد قادمة من العاصمة طهران، انحرفت عن مسارها في مدرج المطار واصطدمت بجدار على حاشية المدرج في شارع مدينة معشور المحاذية للعراق، دون وقوع أي إصابات بين الركاب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرة إيرانية تهبط اضطرارياً في شارع بمدينة معشور المحاذية للعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا