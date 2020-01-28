انفجار عنيف يهز مدينة الضالع

الثلاثاء 28 يناير 2020

هز انفجار عنيف، فجر الثلاثاء 28 ينايو / كانون الثاني 2020م، مدينة الضالع، جنوبي اليمن.



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وذكر سكان محليون ان انفجارا عنيفا هز مدينة الضالع، ناتج عن عبوة ناسفة زرعت بجوار منزل الشيخ محسن الاحمدي، في حي نشام، شرقي المدينة.

ووفق السكان، تسبب الانفجار باضرار بالغة في المبنى، دون أية خسائر بشرية