شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من حريق يقترب من العاصمة الأسترالية والان نبدء بالتفاصيل
شهدت عدة ضواحي جنوبي العاصمة الأسترالية كانبرا تحذيرا "بمستوى الطوارئ" بسبب حريق غابات خارج عن نطاق السيطرة في متنزه نامادجي الوطني المجاور.
وطالب رجال الإطفاء سكان هذه الضواحي بـ"البحث عن مكان للاحتماء به على الفور" اليوم الثلاثاء.
وجاء في التحذير الذي أصدرته وكالة خدمات الطوارئ في العاصمة الأسترالية: "فات الأوان للمغادرة. إذا لم تكن في المنطقة، فلا تعود إليها".
كما صدرت التعليمات لخمس ضواحي أخرى في جنوب كانبرا بمراقبة الأحوال عن كثب.
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