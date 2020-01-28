شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تستنكر الهجوم الإرهابي في مالي والان نبدء بالتفاصيل
نددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وبأشد عبارات التنديد، بالهجوم الإرهابي الذي تعرض له يوم الأحد 26 يناير 2020 موقع عسكري في منطقة سيكو في وسط مالي، وخلّف مقتل 19 جندياً وإصابة آخرين.
وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا ولمالي، حكومةً وشعباً، متمنياً عاجل الشفاء للمصابين.
كما أعرب الأمين العام عن دعم منظمة التعاون الإسلامي القوي لجهود حكومة مالي في مكافحتها للإرهاب.
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