شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين توقف تأشيرات الصينيين بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

أوقفت السُلطات الفلبينية مؤقتًا إصدار تأشيرات الوصول السياحية للمواطنين الصينيين وذلك بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد بعد الاشتباه في إصابة 14 شخصًا.

وأوضح رئيس مكتب الهجرة في الفلبين خاييم مورينتي في بيان اليوم أن اتخاذ الإجراء الاستباقي للسيطرة على الرحلات القادمة من الصين وربما يساعد ذلك في منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة الفلبيني فرانسيسو دوكي في بيان إن السُلطات احتجزت 14 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس خلال الفترة مابين 12 وحتى 16 يناير، مشيرًا إلى أن الأشخاص المحتجزين من الجنسيات الصينية والبرازيلية والأمريكية والألمانية.