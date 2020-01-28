شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: عزل صحي لـ90 جنديا زاروا الصين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن السلطات العسكرية عزلت نحو 90 جنديا، زاروا مؤخرا الصين، وذلك ضمن جهود منع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن هذه الخطوة تأتي في ظل مخاوف من تفشي الفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية. ويشار إلى أنه تم تسجيل أربع حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في سول.

وقالت الوزارة إن نحو 150 جنديا زاروا الصين خلال الأسابيع الماضية، وجرى عزل نحو 92 جنديا في منازلهم أو أماكن منفصلة في قواعدهم العسكرية، حيث أنهم قد يكونوا في فترة حضانة الفيروس.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشوي هيون سو " لم يتم تسجيل حالات إصابة مشتبه بها في صفوف الجيش حتى الآن. ولكننا نقوم بعدة إجراءات كخطوات احترازية.