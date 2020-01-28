شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو إلى وقف إطلاق النار في إدلب فورًا والان نبدء بالتفاصيل

أوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة تراقب الوضع في شمال غربي سوريا، حيث يتردد أن "روسيا وإيران وحزب الله الإرهابي ونظام الأسد" ينفذون هجومًا واسع النطاق على الشعب في إدلب وحلب.

وقال بومبيو في بيان: إن الولايات المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وأنها مستعدة لاتخاذ أقوى إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضد نظام الأسد وأي دولة تساعده.

وتابع: "تدين الولايات المتحدة هذه الهجمات غير المبررة ضد سكان شمال غربي سوريا "، داعيًا إلى إتاحة المجال لوصول المنظمات الإنسانية إلى المناطق المتضررة بشكل كامل لتخفيف معاناة مئات الآلاف الذين فروا من القصف المستمر.