النزاهة الاتحادية: صـدور أمر استقدام بحقِّ مديرعام تربية نينوى الأسبق

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام لتربية محافظة نينوى الأسبق، مبينة أن الأمر صدر وفقا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات. وقالت الدائرة، إن "الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمراً باستقدام المدير العام لتربية نينوى الأسبق؛ عن تهمة التعاقد مع أحد المصارف الأهلية؛ لاستقطاع مبلغ عشرة آلاف دينار من رواتب موظفي مديرية تربية المحافظة دون وجود سند قانوني".



وأضافت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "أمر الاستقدام في القضية، التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، صدر وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي".

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